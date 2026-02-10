Porch Group Aktie
WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Porch Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Porch Group wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,069 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,17 Prozent auf 108,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,038 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 415,5 Millionen USD, gegenüber 437,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
