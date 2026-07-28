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Porch Group Aktie

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WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Porch Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Porch Group äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 119,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 122,3 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 501,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 482,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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