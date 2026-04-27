Ausblick: Porch Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Porch Group wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,074 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Porch Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Porch Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 484,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 482,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at