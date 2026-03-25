Porsche Automobil Aktie

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WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Ausblick auf Bilanz 25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Porsche Automobil stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Porsche Automobil stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Porsche Automobil gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten von der Bilanz erwarten.

Porsche Automobil wird am 26.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,22 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Porsche Automobil ein EPS von -73,550 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Porsche Automobil in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 100 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 0,0 Millionen EUR im Vergleich zu 705,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,83 EUR, gegenüber -65,360 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen EUR im Vergleich zu 3,44 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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