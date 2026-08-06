Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Analysen im Fokus
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06.08.2026 23:18:00
Ausblick: Porsche Holding veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Porsche Holding wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,08 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,63 EUR je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 0,0 Millionen EUR gegenüber 708,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 100 Prozent.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,66 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,86 Milliarden EUR, gegenüber 2,98 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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