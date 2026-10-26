Porsche vz. Aktie

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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Porsche vz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Porsche vz wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 EUR gegenüber -0,650 EUR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,51 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,71 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie, gegenüber 0,480 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 34,83 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 36,27 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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