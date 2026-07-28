Ausblick: Porsche vz verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Porsche vz stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,496 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Porsche vz in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 8,78 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,90 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,480 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,24 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at