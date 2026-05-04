Ausblick: Portillos A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Portillos A gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,009 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,00 Prozent verringert. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Portillos A 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 183,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Portillos A 176,4 Millionen USD umsetzen können.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,214 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 782,1 Millionen USD, gegenüber 732,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at