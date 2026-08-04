Portillo' a Aktie

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WKN DE: A3C53C / ISIN: US73642K1060

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Portillos A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Portillos A präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,082 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Portillos A nach den Prognosen von 11 Analysten 199,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,5 Millionen USD umgesetzt worden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,178 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 775,0 Millionen USD, gegenüber 732,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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