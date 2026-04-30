Ausblick: Portland General Electric legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Portland General Electric wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,767 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 953,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 878,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,41 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at