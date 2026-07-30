Ausblick: Portland General Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Portland General Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,646 USD je Aktie gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 777,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 839,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,39 USD aus. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at