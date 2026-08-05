Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CVK7 / ISIN: US73688F2011

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Portman Ridge Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Portman Ridge Finance wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Portman Ridge Finance -0,490 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Portman Ridge Finance im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 573,83 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 61,9 Millionen USD, gegenüber 39,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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