Ausblick: Portman Ridge Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Portman Ridge Finance wird am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,540 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Portman Ridge Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 408,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 18,4 Millionen USD im Vergleich zu 3,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,640 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 61,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 31,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at