Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CVK7 / ISIN: US73688F2011

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Portman Ridge Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Portman Ridge Finance wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Portman Ridge Finance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Portman Ridge Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 60,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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