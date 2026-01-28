POSCO CHEMICAL Aktie
Ausblick: POSCO CHEMICAL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
POSCO CHEMICAL äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -145,527 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei POSCO CHEMICAL noch ein Verlust pro Aktie von -3359,700 KRW in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll POSCO CHEMICAL in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 739,03 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 723,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 26 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 471,41 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2681,530 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.197,66 Milliarden KRW, gegenüber 3.699,94 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.
