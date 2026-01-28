POSCO Aktie

WKN: 956286 / ISIN: KR7005490008

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: POSCO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

POSCO wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6011,83 KRW je Aktie gegenüber -5641,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17.197,63 Milliarden KRW – ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem POSCO 17.805,14 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13593,36 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14451,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 69.730,96 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 72.688,14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

POSCO 378 000,00 5,15% POSCO

