Ausblick: POSCO (Spons ADRS) legt Quartalsergebnis vor

POSCO (Spons ADRS) wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte POSCO (Spons ADRS) ein EPS von -1,010 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,75 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,86 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 48,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 53,30 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at