POSCO Aktie

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WKN: 893094 / ISIN: US6934831099

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: POSCO (Spons ADRS) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

POSCO (Spons ADRS) lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte POSCO (Spons ADRS) noch 1,00 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 8,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,66 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 53,82 Milliarden USD im Vergleich zu 48,62 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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