Ausblick: Post legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Post wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,69 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Post ein EPS von 1,78 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD – ein Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Post 1,97 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 8,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,16 Milliarden USD generiert worden waren.

