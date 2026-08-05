Ausblick: Post mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Post äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,70 USD je Aktie gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,02 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,67 USD je Aktie, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at