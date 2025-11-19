Post Holdings Aktie

Post Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JS25 / ISIN: US7374461041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 07:01:06

Ausblick: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Post lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Post die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 46,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,28 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,25 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,02 USD je Aktie, gegenüber 5,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,16 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Post Holdings Inc.mehr Nachrichten