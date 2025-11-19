Ausblick: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Post lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Post die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 46,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,28 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,25 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,02 USD je Aktie, gegenüber 5,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,16 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at