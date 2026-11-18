Post äußert sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,78 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 102,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,65 USD je Aktie, gegenüber 5,51 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 8,16 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net