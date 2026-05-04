Postal Realty Trus a Aktie
WKN DE: A2PJPC / ISIN: US73757R1023
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Postal Realty Trust A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Postal Realty Trust A wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,097 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Postal Realty Trust A noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Postal Realty Trust A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,569 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 107,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 96,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Postal Realty Trust A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A-
|18,60
|1,64%