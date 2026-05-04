Ausblick: Postal Realty Trust A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Postal Realty Trust A wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,097 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Postal Realty Trust A noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Postal Realty Trust A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,569 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 107,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 96,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at