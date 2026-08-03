Postal Realty Trus a Aktie

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WKN DE: A2PJPC / ISIN: US73757R1023

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Postal Realty Trust A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Postal Realty Trust A präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,142 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,613 USD je Aktie, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 103,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 96,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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