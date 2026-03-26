Postal Savings Bank of China Aktie

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WKN DE: A2ARY5 / ISIN: CNE1000029W3

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 0,120 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 86,92 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 160,30 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,725 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,880 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 352,40 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 628,33 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

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