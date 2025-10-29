Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,220 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S einen Gewinn von 0,300 HKD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 85,71 Milliarden CNY für Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 154,01 Milliarden HKD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,722 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,880 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 353,48 Milliarden CNY, gegenüber 632,57 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at