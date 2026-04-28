Postal Savings Bank of China Aktie

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WKN DE: A2ARY5 / ISIN: CNE1000029W3

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,220 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 92,33 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 157,31 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,708 CNY je Aktie, gegenüber 0,720 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 367,21 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 614,34 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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