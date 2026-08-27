Postal Savings Bank of China Registered a Aktie
WKN DE: A2PZQB / ISIN: CNE100003PZ4
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Postal Savings Bank of China Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,210 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China Registered A 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 139,80 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Postal Savings Bank of China Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 94,24 Milliarden CNY aus.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,702 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 376,69 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 566,46 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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