Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Postal Savings Bank of China Registered A lädt am 29.04.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,273 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Postal Savings Bank of China Registered A noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 88,24 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,55 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,858 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,820 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 350,13 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 581,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at