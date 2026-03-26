Postal Savings Bank of China Registered a Aktie

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WKN DE: A2PZQB / ISIN: CNE100003PZ4

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A legt Quartalsergebnis vor

Postal Savings Bank of China Registered A wird am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Postal Savings Bank of China Registered A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,090 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 41,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 148,23 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Postal Savings Bank of China Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 86,92 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,725 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,810 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 352,40 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 579,52 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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