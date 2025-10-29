Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Postal Savings Bank of China Registered A stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 39,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 141,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,721 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,810 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 353,57 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 583,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

