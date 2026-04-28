Postal Savings Bank of China Registered a Aktie

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WKN DE: A2PZQB / ISIN: CNE100003PZ4

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Postal Savings Bank of China Registered A stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,220 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China Registered A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,24 Prozent auf 92,33 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,708 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 367,39 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 566,46 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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