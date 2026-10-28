Ausblick: Posti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Posti Group lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,241 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Posti Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 352,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,943 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at