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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Posti Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Posti Group wird sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass Posti Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 356,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 356,6 Millionen EUR aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,920 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,45 Milliarden EUR, gegenüber 1,45 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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