Powell Industries Aktie

WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Powell Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Powell Industries präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,92 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,86 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent auf 256,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 241,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,43 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,86 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

