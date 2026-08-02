Ausblick: Powell Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Powell Industries öffnet am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,47 USD aus. Im letzten Jahr hatte Powell Industries einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 316,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, gegenüber 4,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at