Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Powell Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Powell Industries lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 335,1 Millionen USD gegenüber 298,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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