Ausblick: Powell Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Powell Industries lässt sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Powell Industries die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,115 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 116,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD, gegenüber 0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 482,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 470,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at