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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Power Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Power Finance lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Power Finance im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,53 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 17,40 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 76,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 65,19 Milliarden INR gegenüber 281,65 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,81 INR, gegenüber 78,49 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 258,61 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.073,69 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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