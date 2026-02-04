Ausblick: Power Finance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Power Finance wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,69 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Power Finance 17,66 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Power Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 78,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 58,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 268,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,13 INR, während im vorherigen Jahr noch 69,67 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,96 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.065,53 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at