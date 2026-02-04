Ausblick: Power Integrations informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Power Integrations gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,190 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,75 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 103,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD im Vergleich zu 0,560 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 443,3 Millionen USD, gegenüber 419,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at