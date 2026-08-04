Ausblick: Power Integrations stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Power Integrations stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,320 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Power Integrations ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 475,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 443,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at