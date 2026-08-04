Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Power Integrations stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Power Integrations stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,320 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Power Integrations ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 475,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 443,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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