Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Power Integrations verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Power Integrations lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,415 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Power Integrations -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 126,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 477,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 443,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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