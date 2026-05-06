Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Power Integrations zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Power Integrations veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,228 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Power Integrations 0,150 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 106,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 469,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 443,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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