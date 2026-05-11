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WKN: 864840 / ISIN: CA7392391016

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Power wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,42 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 CAD in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 4,47 Milliarden CAD gegenüber 12,30 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 63,65 Prozent.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,98 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,01 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18,38 Milliarden CAD, gegenüber 55,65 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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