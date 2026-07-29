Ausblick: Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Power präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 CAD je Aktie gegenüber 1,20 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Power nach der Prognose von 1 Analyst 4,64 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 67,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,07 Milliarden CAD umgesetzt worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,08 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,01 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 19,52 Milliarden CAD, gegenüber 55,65 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at