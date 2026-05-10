Ausblick: Power Solutions International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Power Solutions International öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,520 USD. Das entspräche einer Verringerung von 37,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 160,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 883,4 Millionen USD, gegenüber 722,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at