Power Solutions International Aktie
WKN DE: A1WZUH / ISIN: US73933G2021
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Power Solutions International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Power Solutions International wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,925 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,20 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,83 Prozent auf 200,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 673,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 722,4 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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