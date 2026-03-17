Ausblick: Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Power wird am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,44 CAD. Dies würde einer Verringerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Power 1,45 CAD je Aktie vermeldete.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 4,35 Milliarden CAD gegenüber 10,10 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 56,91 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,36 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 4,16 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,98 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 52,24 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at