Ausblick: PowerFleet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PowerFleet wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass PowerFleet im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,024 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll PowerFleet im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 114,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,87 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,058 USD, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 469,0 Millionen USD im Vergleich zu 443,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net